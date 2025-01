26.01.2025 14:09 Schon wieder knallt's in Köln! Explosion in der Nacht lässt Anwohner aufschrecken

In Köln-Nippes hat es am frühen Sonntagmorgen eine Explosion an einem Imbiss gegeben. Verletzt wurde niemand. Die Polizei fahndet nach den Tätern.

Von Jonas Reihl

Köln - Egal, ob Mehrfamilienhaus, Szene-Diskothek oder Ladenlokal - nichts scheint in Köln mehr vor Explosionen sicher zu sein. Am frühen Sonntagmorgen hat es einen Imbiss in Nippes erwischt. Die Polizei sperrte den Tatort rund um den Imbiss in Nippes noch in der Nacht ab und sicherte Spuren. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa Wie die Polizei am Sonntag gegenüber TAG24 mitteilt, hätten Anwohnerinnen und Anwohner der Mauenheimer Straße gegen 4 Uhr einen lauten Knall vernommen und daraufhin die Einsatzkräfte alarmiert. Vor Ort angekommen stellten die Beamten fest, dass "nur" Eingangstür und Schaufenster eines Grill-Imbisses beschädigt worden waren. Verletzt wurde nach bisherigem Ermittlungsstand glücklicherweise niemand. Noch in der Nacht wurden Spuren gesichert und der Tatort abgesperrt. Zudem wurden Zeuginnen und Zeugen vernommen. Köln Lokal Wahlhelfer-Boom in Köln: Alle Plätze für Bundestagswahl schon jetzt belegt Die hatten ausgesagt, kurz nach der Explosion zwei schlanke und dunkel gekleidete Männer gesehen zu haben, die sich schnell von dem Imbiss entfernten. Nach beiden Unbekannten wird nun gefahndet. Personen, die Angaben dazu machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Ob ein strafrechtlich relevantes Vergehen vorliegt, ist ebenso unklar wie mögliche Zusammenhänge zur Explosionsserie, die die Domstadt seit Monaten erschüttert. Am Montag sollen weitere Informationen bekannt gegeben werden.

