Sensations-Comeback perfekt! Kölner Lichter kehren zurück - Veranstalter nennt erste Details

Köln - Die Sensation ist tatsächlich perfekt: Nach über fünf Jahren Pause kehren die Kölner Lichter zurück in die Domstadt.

Diese seien nun aber überwunden - und die Veranstaltung kann im kommenden Jahr unter dem passenden Motto "Das Phönix-Projekt" wieder an den Start gehen.

Demnach findet das beliebte Event am 30. August 2025 zum insgesamt 20. Mal statt. Das Hauptfeuerwerk soll dann gegen 22.30 Uhr starten und bis etwa 23 Uhr beendet sein.

Das hat Veranstalter Werner Nolden am Montag im Rahmen einer Pressekonferenz mitgeteilt.

Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker (67, parteilos) freut sich über das Comeback der beliebten Veranstaltung. © Oliver Berg/dpa

Allerdings werden die Kölner Lichter bei ihrer Rückkehr etwas anders aussehen, als bei ihrer letzten Ausgabe.

"Nach der langjährigen Pause werden nicht sofort alle Elemente der Veranstaltung in gleicher Weise zurückkehren - so wird es beispielsweise noch kein großes Bühnenprogramm am Tanzbrunnen geben", heißt es auf der Event-Webseite.

Zudem werden wohl weniger Schiffe unterwegs sein. Waren es bei der letzten Ausgabe noch 54, haben sich für das kommende Jahr bisher lediglich 24 Schiffe gefunden. "Es könnten aber durchaus auch noch welche dazu kommen", meint Nolden.

Die Schirmherrschaft für das Event übernimmt derweil die Stadt Köln. "Dass die Kölner Lichter nach einer längeren Pause nun im kommenden Jahr wieder stattfinden werden, wird nicht nur viele Kölnerinnen und Kölner freuen, sondern auch die Menschen, die aus dem Umland unsere Stadt besuchen", freut sich Oberbürgermeisterin Henriette Reker (67, parteilos).