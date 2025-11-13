Sprengstoff-Fund auf der A4 bei Köln: Zwei Menschen flüchtig

Köln - Wegen der Entschärfung von Sprengstoff ist die A4 bei Köln in Fahrtrichtung Aachen in der Nacht für mehrere Stunden vollständig gesperrt gewesen. Die Polizei fahndet nach zwei flüchtigen Menschen, wie ein Sprecher mitteilte.

Die Polizei sucht derzeit nach zwei flüchtigen Personen.

Die Ermittler waren gegen 0.30 Uhr zu einem Unfall zwischen dem Autobahnkreuz Köln-West und der Raststätte Frechen ausgerückt.

In einem der beteiligten Fahrzeuge mit niederländischem Kennzeichen und in einem nahe gelegenen Waldstück entdeckten sie Sprengstoff.

Die Autobahn wurde daraufhin in Fahrtrichtung Aachen gesperrt. Die Insassen des Autos waren nach Polizeiangaben nicht mehr am Unfallort. Mit Unterstützung eines Hubschraubers wurde nach ihnen gesucht.

Der Sprengstoff wurde vom Landeskriminalamt entschärft.