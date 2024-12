Umzugspläne beschlossen! Kölner Feuerwache zieht von Porz hierhin

Köln - Der Kölner Süden darf sich in Zukunft über einen neuen Standort der Berufsfeuerwehr freuen.

Die Kölner Feuerwehr bekommt im Süden eine neue Wache (Symbolbild). © Marijan Murat/dpa

In einer Sitzung am Donnerstag hat der Stadtrat entsprechenden Plänen zugestimmt, wie die Stadt am Freitag mitteilt.

Demnach soll die Feuer- und Rettungswache 7, die derzeit in der Kaiserstraße im Stadtteil Porz untergebracht ist, nach Eil in die Steinstraße/Humboldtstraße umgelegt werden.

Nach derzeitigem Planungsstand soll der Neubau hier Platz für mindestens 20 Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr und Rettungsdienst bieten und zudem auch Ausbaureserven bereithalten, um die Menschen im Kölner Süd-Osten flächendeckend gut versorgen zu können.

Die bisherige Feuer- und Rettungswache 7 in Porz wurde bereits 1953 gebaut. Allerdings werden sowohl die Bausubstanz als auch die Räumlichkeiten für die mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inzwischen den gesetzlichen Anforderungen nicht mehr gerecht, sodass ein Neubau unausweichlich ist, teilt die Stadt dazu mit.