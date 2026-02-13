Verdächtige Tasche: Sicherheitsvorfall am Kölner Flughafen legt Flugbetrieb zeitweise lahm
Von Christoph Driessen
Köln - Nach einem Sicherheitsvorfall und einer teilweisen Sperrung hat der Flughafen Köln/Bonn am Vormittag wieder geöffnet.
"Die Flugreisenden strömen jetzt in den Bereich der Luftsicherheitskontrollstelle, werden erneut kontrolliert und können dann ihre Flugreise antreten", erklärte ein Sprecher der Bundespolizei der Deutschen Presse-Agentur.
Zuvor waren die Sicherheitsbereiche der Terminals 1 und 2 für eine Überprüfung geschlossen worden.
Dem Vernehmen nach war eine Tasche, die beim Durchleuchten als verdächtig eingestuft worden war und deshalb noch einmal extra kontrolliert werden sollte, doch direkt an den Besitzer ausgehändigt worden.
Inwieweit dies mit einer am Vortag neu eingeführten Sicherheitstechnik zusammenhängt, soll untersucht werden.
Landungen nicht von Sperrung des Sicherheitsbereichs betroffen
Ein Sprecher des Flughafens sagte, etwa zweieinhalb Stunden seien durch die polizeiliche Maßnahme keine Abflüge möglich gewesen. Etwa ein Dutzend Flüge seien davon betroffen gewesen.
Diese würden sich nun verspäten, von Streichungen sei ihm bisher aber nichts bekannt.
Landungen seien von der Sperrung des Sicherheitsbereichs nicht betroffen gewesen, diese hätten stattfinden können, so er Sprecher.
Erstmeldung vom 13. Februar, 9.10 Uhr; aktualisiert um 10.45 Uhr.
