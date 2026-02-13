Verdächtige Tasche: Sicherheitsvorfall am Kölner Flughafen legt Flugbetrieb zeitweise lahm

Köln - Nach einem Sicherheitsvorfall und einer teilweisen Sperrung hat der Flughafen Köln/Bonn am Vormittag wieder geöffnet.

Der Flugbetrieb auf dem Flughafen Köln/Bonn musste am Freitagmorgen zeitweise eingestellt werden. © Sascha Thelen/dpa

"Die Flugreisenden strömen jetzt in den Bereich der Luftsicherheitskontrollstelle, werden erneut kontrolliert und können dann ihre Flugreise antreten", erklärte ein Sprecher der Bundespolizei der Deutschen Presse-Agentur.

Zuvor waren die Sicherheitsbereiche der Terminals 1 und 2 für eine Überprüfung geschlossen worden.

Dem Vernehmen nach war eine Tasche, die beim Durchleuchten als verdächtig eingestuft worden war und deshalb noch einmal extra kontrolliert werden sollte, doch direkt an den Besitzer ausgehändigt worden.

Inwieweit dies mit einer am Vortag neu eingeführten Sicherheitstechnik zusammenhängt, soll untersucht werden.