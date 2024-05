Verschwundenes Mädchen (3) in Wohnung entdeckt: Verdächtiger (70) wieder frei!

Nachdem ein über zwölf Stunden vermisstes Mädchen (3) am Samstag in der Wohnung eines Mannes (70) in Köln entdeckt wurde, gehen die Ermittlungen weiter.

Köln - Im Fall einer mehr als zwölf Stunden verschwundenen Dreijährigen, die am Samstag in der Wohnung eines Mannes in Köln entdeckt worden ist, gehen die Ermittlungen am Sonntag weiter. Ein Verdächtiger (70) ist unterdessen wieder auf freiem Fuß.

Die Polizei hatte das verschwundene Mädchen (3) in der Kölner Wohnung eines 70-Jährigen entdeckt. © Henning Kaiser/dpa Der vorläufig festgenommene 70-Jährige, in dessen Wohnung das Mädchen am Samstagmorgen aufgefunden worden war, sei am aus dem Gewahrsam entlassen worden, erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntagnachmittag. Konkrete Hinweise auf einen körperlichen Übergriff hätten sich auch nach ärztlicher Begutachtung des Kindes nicht ergeben, hieß es in einer Mitteilung. Das Ermittlungsverfahren stütze sich daher "derzeit allein auf den Verdacht der Kindesentziehung". Haftgründe gegen den Beschuldigten hätten nicht vorgelegen. Zuvor war der Mann vernommen worden, Details nannte die Polizei dabei nicht. Seine Wohnung wurde kriminaltechnisch untersucht.

Die Dreijährige war am Freitagabend (10. Mai) im Bürgerpark in Kalk verschwunden. © Henning Kaiser/dpa

Polizeiliche Ermittlungen dauern weiter an