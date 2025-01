Wahlhelfer-Boom in Köln: Alle Plätze für Bundestagswahl schon jetzt belegt

Köln - Gute Nachrichten aus Nordrhein-Westfalen : Bereits vier Wochen vor der Bundestagswahl am 23. Februar sind in Köln schon alle Wahlhelferplätze belegt. Und auch in NRW zeigt sich ein positiver Trend.

So etwa in Köln, wo alle der 8000 Wahlhelferplätze bereits jetzt besetzt sind. "Ich freue mich außerordentlich über die überwältigende Bereitschaft, bei der Bundestagswahl aktiv mitzuwirken", sagte die Kölner Kreiswahlleiterin Andrea Blome dazu.

Mehr als drei Viertel der befragten NRW-Kommunen gaben an, bereits mehrere Wochen vor der Bundestagswahl genügend Wahlhelfer gefunden zu haben. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Eine Rolle bei dem gesteigerten Interesse könnte nach Einschätzung mehrerer Kommunen neben der besonderen politischen Bedeutung dieser Wahl auch das sogenannte "Erfrischungsgeld" spielen. Schließlich hätten mehrere Städte die Geldleistung für die Wahlhelfer teils deutlich aufgestockt, sagten Sprecher.

In Düsseldorf stieg das Erfrischungsgeld beispielsweise von 40 bis 100 Euro - je nach Funktion - auf 60 bis 120 Euro. Dort waren zwar noch Plätze frei, die Stadt zeigte sich aber überzeugt, genügend Wahlhelfer zu finden.

Landeswahlleiterin Monika Wißmann hatte schon Mitte Januar das Engagement der Freiwilligen gelobt. Vielfach seien alle nötigen Posten bereits besetzt. Teils suchten Kommunen aber auch noch zumindest für ihre Reservelisten für Krankheitsfälle.

Am Wahltag wird in Nordrhein-Westfalen in den 64 Bundestagswahlkreisen in rund 16.000 Wahlräumen gewählt.