Weiberfastnacht in Köln: Domstadt erwartet wieder Hunderttausende Feiernde

Alaaf - an diesem Donnerstag beginnt endlich der Straßenkarneval! In Köln - der Hochburg der Jecken - werden wieder zehntausende Feierende erwartet.

Von Laura Miemczyk

Köln - An diesem Donnerstag bricht in den Karnevalshochburgen wieder der närrische Frohsinn aus, denn der Straßenkarneval beginnt. In Köln werden an Weiberfastnacht wieder Hunderttausende Feierende erwartet.

An Weiberfastnacht werden in Köln wieder zehntausende Jecke erwartet, die ab 11.11 Uhr den Straßenkarneval einläuten. (Archivbild) © Oliver Berg/dpa Die Domstadt gilt bekanntlich als Hauptstadt des närrischen Treibens. Um den Ansturm an Jecken zu bewältigen, ist das Ordnungsamt mit bis zu 400 Mitarbeitern und rund 2600 Sicherheitskräften von externen Dienstleistern im Einsatz. Zusätzlich sind bis zu 1500 Polizisten auf den Straßen Kölns unterwegs, um allen Karnevalisten ein möglichst sicherer Altweiber zu ermöglichen. In vielen Städten stürmen Frauen um 11.11 Uhr traditionell die Rathäuser und übernehmen symbolisch die Macht. Köln Lokal Stadt beschließt Zusatztermine für verkaufsoffene Sonntage Im TAG24-Ticker halten wir Euch über das bunte Treiben in der Domstadt auf dem Laufenden!

6.24 Uhr: Alle jecken Highlights in den kommenden Tagen

Von Weiberfastnacht bis Rosenmontag und Veilchendienstag reiht sich in Köln ein jeckes Highlight ans Nächste. Wer noch unschlüssig ist, wie er seine Karnevalstage am besten verplanen soll, kann sich hier einen groben Überblick über das jecke Programm in den kommenden Tagen verschaffen.

6.02 Uhr: Karnevals-Wetter lässt zu wünschen übrig

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte es bereits am Mittwoch angekündigt: Das Wetter ist dieses Jahr nicht auf der Seite der Jecken. Statt Sonnenschein ist Regenalarm angesagt. Wer auf den Straßen feiert, sollte sein Kostüm dementsprechend wetterfest machen. Nach DWD-Prognose bleibt es tagsüber stark bewölkt, dazu wird es nass. Die Höchstwerte liegen immerhin bei milden 8 bis 12 Grad.

Wer für Weiberfastnacht kein wetterfestes Kostüm eingeplant hat und sich am Regen stört, sollte seinen Schirm nicht vergessen: Am Donnerstag wird's in Köln nass! (Archivbild) © Thomas Banneyer/dpa

5.30 Uhr: Uralte Tradition - ab heute wird wieder tagelang gefeiert