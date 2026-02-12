Weiberfastnacht in Köln: Domstadt erwartet wieder Zehntausende Feiernde
Köln - An diesem Donnerstag bricht in den Karnevalshochburgen wieder der närrische Frohsinn aus, denn der Straßenkarneval beginnt. In Köln werden an Weiberfastnacht Zehntausende Feierende erwartet.
Die Domstadt gilt bekanntlich als Hauptstadt des närrischen Treibens.
Um den Ansturm an Jecken zu bewältigen, ist das Ordnungsamt mit bis zu 400 Mitarbeitern und rund 2600 Sicherheitskräften von externen Dienstleistern im Einsatz. Zusätzlich sind bis zu 1500 Polizisten auf den Straßen Kölns unterwegs, um allen Karnevalisten ein möglichst sicheres Altweiber zu ermöglichen.
In vielen Städten stürmen Frauen um 11.11 Uhr traditionell die Rathäuser und übernehmen symbolisch die Macht. In Köln wird dann das Dreigestirn mit Oberbürgermeister Torsten Burmester (63, SPD) auf der Bühne stehen.
Im TAG24-Ticker halten wir Euch über das bunte Treiben in der Domstadt auf dem Laufenden!
7.22 Uhr: Erste Feiernde schon auf den Straßen
Das Wetter könnte wahrlich besser sein, waschechte Karnevalisten lassen sich davon jedoch nicht beeindrucken.
So sind die ersten Narren trotz Dauerregens in Köln - ausgestattet mit Regenschirmen - bereits gut gelaunt auf den Straßen unterwegs.
7.03 Uhr: Sicherheitskonzept für Feier-Hotspot Zülpicher Viertel
Auch in diesem Jahr werden im insbesondere beim jungen Publikum beliebten Zülpicher Viertel wieder weite Teile abgesperrt.
Zusätzlich zu den bereits bekannten Eingängen an der Roonstraße und bei der Uni-Mensa wird diesmal zudem ein weiterer Zugang an der Ecke Kyffhäuserstraße/Barbarossaplatz eingerichtet. Wenn sich zu viele Menschen in dem Bereich aufhalten, werden die Eingänge vorübergehend geschlossen.
6.24 Uhr: Alle jecken Highlights in den kommenden Tagen
Von Weiberfastnacht bis Rosenmontag und Veilchendienstag reiht sich in Köln ein jeckes Highlight ans Nächste.
Wer noch unschlüssig ist, wie er seine Karnevalstage am besten verplanen soll, kann sich hier einen groben Überblick über das jecke Programm in den kommenden Tagen verschaffen.
6.02 Uhr: Karnevals-Wetter lässt zu wünschen übrig
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte es bereits am Mittwoch angekündigt: Das Wetter ist dieses Jahr nicht auf der Seite der Jecken.
Statt Sonnenschein ist Regenalarm angesagt. Wer auf den Straßen feiert, sollte sein Kostüm dementsprechend wetterfest machen.
Nach DWD-Prognose bleibt es tagsüber stark bewölkt, dazu wird es nass. Die Höchstwerte liegen immerhin bei milden 8 bis 12 Grad.
5.30 Uhr: Uralte Tradition - ab heute wird wieder tagelang gefeiert
Weiberfastnacht, im Kölschen "Wieverfastelovend", markiert den Beginn des Straßenkarnevals.
Ihren Ursprung hat die Tradition im 19. Jahrhundert: 1824 gründeten Wäscherinnen aus dem rechtsrheinischen Beuel ein eigenes "Damenkomitee", weil sie vom bis dahin männerdominierten Karneval ausgeschlossen waren.
Der Legende nach wollten sie sich einmal im Jahr von Arbeit und gesellschaftlichen Zwängen befreien - und übernahmen symbolisch das Regiment. Daraus entwickelte sich der Brauch, Männern die Krawatten abzuschneiden, als Zeichen der zeitweiligen Machtübernahme der Frauen.
Heute beginnt der Wieverfastelovend traditionell um 11.11 Uhr. Tausende Jecke feiern dann in der Kölner Innenstadt und in den Veedeln den Auftakt der "heißen Phase" des Karnevals.
