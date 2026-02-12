Weiberfastnacht in Köln: Domstadt erwartet wieder Zehntausende Feiernde

Alaaf - an diesem Donnerstag beginnt endlich der Straßenkarneval! In Köln - der Hochburg der Jecken - werden wieder Zehntausende Feierende erwartet.

Von Laura Miemczyk

Köln - An diesem Donnerstag bricht in den Karnevalshochburgen wieder der närrische Frohsinn aus, denn der Straßenkarneval beginnt. In Köln werden an Weiberfastnacht Zehntausende Feierende erwartet.

An Weiberfastnacht werden in Köln wieder Zehntausende Jecke erwartet, die ab 11.11 Uhr den Straßenkarneval einläuten. (Archivbild) © Oliver Berg/dpa Die Domstadt gilt bekanntlich als Hauptstadt des närrischen Treibens. Um den Ansturm an Jecken zu bewältigen, ist das Ordnungsamt mit bis zu 400 Mitarbeitern und rund 2600 Sicherheitskräften von externen Dienstleistern im Einsatz. Zusätzlich sind bis zu 1500 Polizisten auf den Straßen Kölns unterwegs, um allen Karnevalisten ein möglichst sicheres Altweiber zu ermöglichen. In vielen Städten stürmen Frauen um 11.11 Uhr traditionell die Rathäuser und übernehmen symbolisch die Macht. In Köln wird dann das Dreigestirn mit Oberbürgermeister Torsten Burmester (63, SPD) auf der Bühne stehen. Köln Lokal Nach Sanierungs-Debakel: So schätzt OB Burmester Zukunft der Kölner Oper ein Im TAG24-Ticker halten wir Euch über das bunte Treiben in der Domstadt auf dem Laufenden!

7.22 Uhr: Erste Feiernde schon auf den Straßen

Das Wetter könnte wahrlich besser sein, waschechte Karnevalisten lassen sich davon jedoch nicht beeindrucken. So sind die ersten Narren trotz Dauerregens in Köln - ausgestattet mit Regenschirmen - bereits gut gelaunt auf den Straßen unterwegs.

Das fiese Regenwetter in Köln tut der guten Laune keinen Abbruch: Die ersten Jecken sind bereits unterwegs. © Henning Kaiser/dpa

7.03 Uhr: Sicherheitskonzept für Feier-Hotspot Zülpicher Viertel

Auch in diesem Jahr werden im insbesondere beim jungen Publikum beliebten Zülpicher Viertel wieder weite Teile abgesperrt. Zusätzlich zu den bereits bekannten Eingängen an der Roonstraße und bei der Uni-Mensa wird diesmal zudem ein weiterer Zugang an der Ecke Kyffhäuserstraße/Barbarossaplatz eingerichtet. Wenn sich zu viele Menschen in dem Bereich aufhalten, werden die Eingänge vorübergehend geschlossen.

Die Zülpicher Straße zählt zu den beliebtesten Feier-Hotspots in Köln - insbesondere beim jüngeren Publikum. (Archivbild) © Thomas Banneyer/dpa

6.24 Uhr: Alle jecken Highlights in den kommenden Tagen

Von Weiberfastnacht bis Rosenmontag und Veilchendienstag reiht sich in Köln ein jeckes Highlight ans Nächste. Wer noch unschlüssig ist, wie er seine Karnevalstage am besten verplanen soll, kann sich hier einen groben Überblick über das jecke Programm in den kommenden Tagen verschaffen.

6.02 Uhr: Karnevals-Wetter lässt zu wünschen übrig

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte es bereits am Mittwoch angekündigt: Das Wetter ist dieses Jahr nicht auf der Seite der Jecken. Statt Sonnenschein ist Regenalarm angesagt. Wer auf den Straßen feiert, sollte sein Kostüm dementsprechend wetterfest machen. Nach DWD-Prognose bleibt es tagsüber stark bewölkt, dazu wird es nass. Die Höchstwerte liegen immerhin bei milden 8 bis 12 Grad.

Wer für Weiberfastnacht kein wetterfestes Kostüm eingeplant hat und sich am Regen stört, sollte seinen Schirm nicht vergessen: Am Donnerstag wird's in Köln nass! (Archivbild) © Thomas Banneyer/dpa

5.30 Uhr: Uralte Tradition - ab heute wird wieder tagelang gefeiert