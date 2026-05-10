Weltkriegsbombe in Köln-Lindenthal: Ab dann startet die Evakuierung

Köln - Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe in Köln -Lindenthal steht jetzt fest, wann die Evakuierung starten soll. Tausende Menschen müssen am Montag (11. Mai) ihre Wohnungen verlassen.

Wegen des Bombenfunds in Köln-Lindenthal läuft am Montag ein großer Evakuierungseinsatz. Rund 4100 Menschen sind betroffen. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Wie die Stadt Köln mitteilt, beginnt die Evakuierung am Montag ab 9 Uhr. Betroffen sind rund 4100 Menschen innerhalb eines 500-Meter-Radius rund um den Fundort im Bereich "Am Mönchshof".

Dort war am Freitag bei Bauarbeiten eine amerikanische Zehn-Zentner-Bombe mit Heckaufschlagzünder entdeckt worden.

Auch das St.-Elisabeth-Krankenhaus Hohenlind liegt im Gefahrenbereich und muss evakuiert werden. Dafür bleibt die Kitschburger Straße zwischen Dürener Straße und Friedrich-Schmidt-Straße am Montag weiterhin voll gesperrt.

Die Feuerwehr richtet dort einen Rettungsmittelhalteplatz für die Krankentransporte ein.

Zudem bleiben am Montag sämtliche Schulen und Kitas innerhalb der Sperrzone geschlossen. Eltern sollen sich laut Stadt frühzeitig darauf einstellen.