Zum FC-Heimspiel gegen Mainz: KVB rüstet sich für Fan-Ansturm

Köln - Zum Heimspiel des 1. FC Köln gegen Mainz 05 verstärkt die KVB am Samstag (17. Januar) den Bus- und Bahnbetrieb rund um das RheinEnergieSTADION.

Fans des 1. FC Köln dürfen sich am Samstag auf ein Heimspiel gegen Mainz 05 freuen. (Archivbild) © Henning Kaiser/dpa

Die Partie wird am Samstag um 15.30 Uhr angepfiffen. Bereits ab 12.30 Uhr setzt die KVB zusätzliche Stadtbahnen zwischen den Haltestellen Neumarkt und RheinEnergieSTADION sowie Weiden West und RheinEnergieSTADION ein.

Auch nach Spielende, ab etwa 17.15 Uhr, wird deutlich mehr aufgefahren.

Zusätzlich fahren Sonderbusse mit der Aufschrift "E RheinEnergieSTADION". Sie starten am Neumarkt (Nordseite), halten am Rudolfplatz und an der Aachener Straße/Gürtel und enden am Alter Militärring.

Auf den Linien 141 und 143 setzt die KVB außerdem Gelenkbusse ein, um mehr Fans mitzunehmen.