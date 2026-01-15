Zum FC-Heimspiel gegen Mainz: KVB rüstet sich für Fan-Ansturm
Köln - Zum Heimspiel des 1. FC Köln gegen Mainz 05 verstärkt die KVB am Samstag (17. Januar) den Bus- und Bahnbetrieb rund um das RheinEnergieSTADION.
Die Partie wird am Samstag um 15.30 Uhr angepfiffen. Bereits ab 12.30 Uhr setzt die KVB zusätzliche Stadtbahnen zwischen den Haltestellen Neumarkt und RheinEnergieSTADION sowie Weiden West und RheinEnergieSTADION ein.
Auch nach Spielende, ab etwa 17.15 Uhr, wird deutlich mehr aufgefahren.
Zusätzlich fahren Sonderbusse mit der Aufschrift "E RheinEnergieSTADION". Sie starten am Neumarkt (Nordseite), halten am Rudolfplatz und an der Aachener Straße/Gürtel und enden am Alter Militärring.
Auf den Linien 141 und 143 setzt die KVB außerdem Gelenkbusse ein, um mehr Fans mitzunehmen.
Die KVB empfiehlt außerdem die Nutzung der regulären Stadtbahnlinie 1, die an den Haltestellen Alter Militärring und RheinEnergieSTADION hält. Von dort ist das Stadion fußläufig erreichbar.
Für Bundesligaspiele des 1. FC Köln gilt eine Tarifkooperation: Die Eintrittskarte gilt gleichzeitig als KVB-Ticket.
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa