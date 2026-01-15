Zum FC-Heimspiel gegen Mainz: KVB rüstet sich für Fan-Ansturm

Zum Heimspiel des 1. FC Köln gegen Mainz 05 verstärkt die KVB am Samstag (17. Januar) den Bus- und Bahnbetrieb rund um das RheinEnergieSTADION.

Von Alina Eultgem

Köln - Zum Heimspiel des 1. FC Köln gegen Mainz 05 verstärkt die KVB am Samstag (17. Januar) den Bus- und Bahnbetrieb rund um das RheinEnergieSTADION.

Fans des 1. FC Köln dürfen sich am Samstag auf ein Heimspiel gegen Mainz 05 freuen. (Archivbild)
Fans des 1. FC Köln dürfen sich am Samstag auf ein Heimspiel gegen Mainz 05 freuen. (Archivbild)  © Henning Kaiser/dpa

Die Partie wird am Samstag um 15.30 Uhr angepfiffen. Bereits ab 12.30 Uhr setzt die KVB zusätzliche Stadtbahnen zwischen den Haltestellen Neumarkt und RheinEnergieSTADION sowie Weiden West und RheinEnergieSTADION ein.

Auch nach Spielende, ab etwa 17.15 Uhr, wird deutlich mehr aufgefahren.

Zusätzlich fahren Sonderbusse mit der Aufschrift "E RheinEnergieSTADION". Sie starten am Neumarkt (Nordseite), halten am Rudolfplatz und an der Aachener Straße/Gürtel und enden am Alter Militärring.

Irre Summe für einen Bahnsteig: Stadion-Umbau wird Luxusprojekt
Köln Lokal Irre Summe für einen Bahnsteig: Stadion-Umbau wird Luxusprojekt

Auf den Linien 141 und 143 setzt die KVB außerdem Gelenkbusse ein, um mehr Fans mitzunehmen.

Die KVB rüstet sich für die Partie und stockt für diesen Tag den Bus- und Bahnbetrieb auf. (Archivbild)
Die KVB rüstet sich für die Partie und stockt für diesen Tag den Bus- und Bahnbetrieb auf. (Archivbild)  © Oliver Berg/dpa

Die KVB empfiehlt außerdem die Nutzung der regulären Stadtbahnlinie 1, die an den Haltestellen Alter Militärring und RheinEnergieSTADION hält. Von dort ist das Stadion fußläufig erreichbar.

Für Bundesligaspiele des 1. FC Köln gilt eine Tarifkooperation: Die Eintrittskarte gilt gleichzeitig als KVB-Ticket.

Titelfoto: Henning Kaiser/dpa

Mehr zum Thema Köln Lokal: