Obdachloser geht mit Kugelschreiber auf Jugendlichen und Polizeibeamte los - Haftbefehl!

Köln - Nachdem er einen Jugendlichen in Köln mit einem Kugelschreiber bedroht und Polizeibeamte angegriffen haben soll, ist Haftbefehl gegen einen 42-Jährigen erlassen worden.

Um den Angreifer (42) zu überwältigen, setzte die Polizei einen Taser ein. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Der wohnungslose Mann befindet sich in U-Haft, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Er muss sich wegen Bedrohung, Freiheitsberaubung, Diebstahls und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

Der Mann ist laut Polizei-Angaben mithilfe eines Dolmetschers verhört worden, da er kein Deutsch spricht. Er sei polnischer Staatsbürger und halte sich erst seit zwei Wochen in Deutschland auf, hieß es.

Alkohol und Drogentest sind der Polizei zufolge negativ ausgefallen. Die Ermittlungen dauern demnach an. Was den 42-Jährigen zu seiner Tat veranlasst hat, ist unklar.

Der Mann hatte am Montag in der Kölner Innenstadt einen 15-jährigen Passanten kurzzeitig in einen Würgegriff genommen und mit einem Kugelschreiber bedroht.

Laut Polizei hatte er in einem Hotel mehrere Kugelschreiber und einen Schlüssel entwendet. Personal informierte daraufhin die Polizei, die den Verdächtigen stellte und ansprach.