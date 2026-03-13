Olympische Spiele in Köln: Wer bezahlt das eigentlich?

Köln - Die olympische Flamme brennt vor dem Kölner Dom, ein Marathon führt am Rhein entlang durch die Innenstadt, in der Lanxess-Arena gibt sich das Who's who der internationalen Turnszene die Klinke in die Hand - die Vorstellung von Olympischen und Paralympischen Sommerspielen in NRW könnte tatsächlich Realität werden. Doch wer soll das alles zahlen?

Vor dem Kölner Dom könnte schon in einigen Jahren die olympische Flamme brennen. (Archivfoto) © Roberto Pfeil/dpa

Insgesamt 4,8 Milliarden Euro hat die Durchführung der vergangenen Olympischen Sommerspiele in Paris gekostet. Ein Batzen Geld - insbesondere für eine notorisch klamme Stadt wie Köln.

Oberbürgermeister Torsten Burmester (63, SPD) gibt im Podcast "INSIDE Stadt Köln" aber Entwarnung: "Dieses Budget ist komplett privat finanziert, kein öffentlicher Cent geht in dieses Budget."

Hinzu kommt, dass das Sport-Event natürlich auch Geld einbringen würde, etwa durch Ticketverkäufe und einen Tourismus-Boom.

Paris habe so etwa einen Überschuss von 70 Millionen Euro erwirtschaften können, erklärt Burmester und betont: "Aufgrund der hohen Zahl von Tickets, die wir in NRW zur Verfügung hätten, gehen wir inzwischen von mindestens 370 Millionen Euro Überschuss aus. Insofern ist es ein hervorragendes, auch durchdachtes Event."

Freilich müssten für die Durchführung der Spiele zwar auch erhebliche Investitionen, etwa in den Ausbau des ÖPNV oder die Modernisierung der Sportstätten, getätigt werden. Aber: Diese Investitionen stehen so oder so an, wie der SPD-Politiker verrät: "Es muss und wird einen Sanierungsimpuls geben. 80 Prozent unserer Sportstätten in Köln sind nach unserer eigenen Einschätzung sanierungsbedürftig."