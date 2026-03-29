Rechtfertigung für Dom-Eintritt: Dechant schießt gegen Besucher

Köln - In der Debatte um das geplante Eintrittsgeld für den Kölner Dom hat Dechant Monsignore Robert Kleine (59) auch Ermäßigungen bis hin zu freiem Eintritt angekündigt.

Domdechant Robert Kleine (59) hält einen Eintritt für das Kölner Gotteshaus für alternativlos. (Archivfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

In einem Interview mit der "Kölnischen Rundschau" verteidigte Kleine die Maßnahme - und verwies unter anderem auf die gestiegenen Reinigungskosten durch das Verhalten der Touristen.

Zu den Ticketpreisen sagte der Domdechant: "Wenn man Eintritt nimmt, gibt es auch einen ermäßigten Eintritt und einen freien Eintritt. Dieses Gefüge müssen wir uns genau anschauen."

Und weiter: "Ich denke, die Maßgabe bei der Kalkulation muss sein: Wie können wir durch den Eintritt die Mittel einnehmen, die wir für den Erhalt des Doms brauchen? Uns rennen die Kosten davon. Die bisherigen Schritte reichen nicht."

Laut Kleine hatte man zunächst versucht, durch die Erhöhung des Eintritts für die Turmbesteigung und die Schatzkammer die Einnahmen zu erhöhen. Man habe im Dom auch ein Spendengefäß aus Plexiglas aufgestellt.

"Hätte jeder Besucher einen Euro hineingetan, hätten wir im Jahr sechs Millionen Euro zur Verfügung. Aber manchmal waren am Ende eines Tages mit rund 20.000 Besuchern da nur 700 Euro drin", so Kleine.