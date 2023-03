Streiks an mehreren deutschen Flughäfen: Auch Köln-Bonn betroffen

Köln – An Flughäfen im Norden Deutschlands sowie in Berlin sind für den heutigen Montag Streiks geplant. Das hat auch Auswirkungen auf den Flughafen Köln /Bonn.

Insgesamt 14 Flüge sollen laut Köln Bonn Airport am Montag ausfallen. (Symbolbild) © Sascha Thelen/dpa

Primär habe die Gewerkschaft ver.di das Sicherheitspersonal zu Warnstreiks aufgerufen, hieß es. Ab 3.30 Uhr werden die Beschäftigten ihre Arbeit in Berlin für 24 Stunden niederlegen. In Hamburg begann der Streik bereits am Sonntagabend um 22 Uhr mit Beginn der Nachtschicht. Enden soll er am heutigen Abend um 23 Uhr.

Neben Berlin und Hamburg werden laut der Gewerkschaft auch die Flughäfen Hannover und Bremen bestreikt.

Das hat Auswirkungen auf den Flughafen Köln/Bonn. Insgesamt werden dort 14 Flüge gestrichen. Konkret gehe es um sieben Starts und sieben Landungen, teilte der Airport via Twitter mit.

Reisende werden gebeten, sich bei den jeweiligen Airlines zu informieren.

Hintergrund der Streiks sind laut ver.di die bislang erfolglosen Tarifverhandlungen für eine angemessene Bezahlung der Luftsicherheitsbeschäftigten für Arbeit zu ungünstigen Uhrzeiten.