"Genießt die gemeinsame Zeit": Verunsicherter Hund Domino wünscht sich neues Zuhause

Troisdorf - Border Collie Domino lebt nun seit geraumer Zeit im Tierheim in Troisdorf. Der Vierbeiner wünscht daher nichts sehnlicher als ein neues Zuhause.

In seinem neuen Zuhause sollte "neben geistiger und körperlicher Auslastung auch das Runterfahren und Entspannen eingeplant werden".

Am heutigen Mittwoch stellte das Tierheim den Border Collie auf seinem Instagram-Kanal vor, um mehr Aufmerksamkeit zu erlangen.

Aber Border Collie Domino ist nicht der einzige Hund im Tierheim Troisdorf, der ein neues Zuhause sucht. Zuletzt schilderten die Mitarbeiter schon die traurige Geschichte der acht Jahre alten Hündin Sammy, die ihr Zuhause verlor, da ihre Besitzer die strengen Auflagen für einen Listenhund nicht mehr erfüllen konnten.

Auch Labrador-Mix Justin sucht ein passendes Zuhause und möchte aus dem Troisdorfer Tierheim ausziehen.

Wenn Ihr also Interesse habt und einem der Vierbeiner eine passende Bleibe bieten könnt, dürft Ihr Euch gerne per E-Mail an das Tierheim wenden.