24-Jährige kracht auf A61 auf bremsenden Lkw: Jetzt fahndet die Polizei nach Unfallverursacher

Innerhalb weniger Augenblicke krachte eine hinter ihm fahrende 24-Jährige mit ihrem Auto mit voller Wucht in den bremsenden Lkw und verletzte sich dabei schwer.

Wie die Beamten mitteilten, soll es am gestrigen Mittwoch gegen 6.30 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Türnich gekracht haben.

Zeugen, die am frühen Mittwochmorgen die Szenerie mitangesehen haben, können Hinweise telefonisch unter 02212290 oder per E-Mail an die Kölner Beamten weiterleiten.