27.08.2023 12:16 Auto verunglückt auf Niehler Damm: Fünf Personen schwer verletzt, 16-Jährige tot!

Auf dem Niehler Damm in Köln hat sich in der Nacht zum Sonntag ein heftiger Unfall ereignet. Eine 16-Jährige starb wenig später an ihren Verletzungen,

Von Maurice Hossinger

Köln - Auf dem Niehler Damm im Stadtteil Niehl hat sich in der Nacht zum heutigen Sonntag ein schrecklicher Unfall abgespielt. Fünf Personen wurden dabei teils schwer verletzt, eine 16-Jährige starb kurze Zeit später in einem Krankenhaus. Eine halbe Stunde vor dem Unfall soll der Mietwagen samt Fahrer (17) in eine Verkehrskontrolle geraten sein. © Lars Jäger Wie die Polizei berichtet, soll der 17-jährige Fahrer gegen 1 Uhr ohne Führerschein unterwegs gewesen sein.

Bereits gegen 0.35 Uhr geriet der Jugendliche in den Fokus der Polizisten. Während einer Verkehrskontrolle trat der 17-Jährige plötzlich aufs Gas und entwischte den Beamten auf der Venloer Straße. Nur eine halbe Stunde später meldeten Zeugen schließlich den Unfall des gemieteten Audis. Rettungskräfte fanden das Auto nach Eintreffen derart zerstört vor, dass alle sechs Insassen aufwendig aus dem Wrack gerettet werden mussten. Zwei weitere Personen schweben nach Aussagen eines Polizeisprechers weiterhin in Lebensgefahr, Der Mietwagen wurde bei dem Unfall vollständig zerstört. © Lars Jäger Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Man gehe nach wie vor von überhöhter Geschwindigkeit als Unfallursache aus. Erstmeldung: 27. August, 9.30 Uhr, zuletzt aktualisiert um 12.16 Uhr

Titelfoto: Lars Jäger