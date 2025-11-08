Bus-Unfall bei Köln: 15 Schüler müssen durch Rettungsdienst versorgt werden

Nach einem Unfall mit zwei Schulbussen in Pulheim mussten am Freitagabend insgesamt 15 Jugendliche durch den Rettungsdienst versorgt werden.

Von Jonas Reihl

Pulheim - Insgesamt 15 Jugendliche mussten am Freitagnachmittag nach einem Unfall mit zwei Schulbussen in Pulheim bei Köln durch den Rettungsdienst versorgt werden. Ein Teenager wurde ins Krankenhaus gebracht.

Warum der Gelenkbus mit dem Heck eines anderen Busses kollidierte, ist bislang unklar.
Die beiden Fahrzeuge waren gegen 13.30 Uhr auf der Hackerbroicher Straße im Bereich der Bushaltestelle des Geschwister-Scholl-Gymnasiums miteinander kollidiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten bereits alle Insassen sowie die beiden Fahrer die Busse selbstständig verlassen können.

Aufgrund der Menge der zu untersuchenden Personen waren vier Rettungswagen, ein Notarzt sowie zwei Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr vor Ort.

Nach der Erstuntersuchung konnten 14 Jugendliche nach Hause entlassen werden. Einer wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus nach Köln eingeliefert.

Unter anderem waren vier Rettungswagen und ein Notarzt vor Ort, um sich um die Jugendlichen zu kümmern.
Gegen 15 Uhr konnte die Feuerwehr den Einsatz schließlich beenden. Warum die Busse miteinander kollidierten, ist bislang unklar und wird nun durch die Polizei ermittelt.

