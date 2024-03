Fataler Fehltritt sorgt für Beinah-Katastrophe in Köln: Zeugin fackelt nicht lang und greift zu!

Am Mittwoch hat eine couragierte Zeugin durch beherztes Eingreifen einen dramatischen Unfall am Hauptbahnhof Köln verhindert und vermutlich ein Leben gerettet.

Von Laura Miemczyk

Köln - Dem beherzten Eingreifen einer couragierten Zeugin ist es zu verdanken, dass es am Mittwoch am Kölner Hauptbahnhof nicht zu einem dramatischen Unfall gekommen ist. Die Polizei nahm den Vorfall zum Anlass, eine eindringliche Warnung an alle Reisenden auszusprechen!

Das hätte auch ganz anders ausgehen können! Wie ein Sprecher der Kölner Polizei am Mittwoch berichtete, hatte sich der brenzlige Zwischenfall am Dienstagabend gegen 18.10 Uhr an einem Gleis des Hauptbahnhofs ereignet. Ein 56-jähriger Reisender lief demnach derart nahe an der Bahnsteigkante entlang, dass er schließlich einen fatalen Fehltritt machte und in die Gleise stürzte, wo er mit dem Kopf aufschlug. Das war jedoch noch nicht alles, denn zur selben Zeit fuhr gerade ein Zug in den Bahnhof ein, der durch Handzeichen von aufmerksamen Reisenden gerade noch rechtzeitig gestoppt werden konnte. Dennoch kam die Bahn dem soeben verunfallten Mann gefährlich nah, woraufhin eine couragierte Frau sich kurzerhand an die Bahnsteigkante kniete, dem 56-Jährigen die Hand hinhielt und ihn ein ganzes Stück an der Bahnsteigkante hochzog. Der Mann wurde dadurch zwar von der gerade noch rechtzeitig zum Stehen gekommenen Bahn touchiert, Schlimmeres blieb dank der schnellen Reaktion der Reisenden jedoch aus!

Bundespolizei weist auf Gefahren an Bahnsteigen hin und warnt