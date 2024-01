10.01.2024 13:36 Frontaler Zusammenstoß: Heftiger Unfall in Köln-Worringen - Person eingeklemmt

Bei einem heftigen Autounfall in Köln-Worringen auf der Neusser Landstraße in Höhe Alte Römerstraße ist eine Frau in ihrem Wagen eingeklemmt worden.

Von Jonas Reihl

Köln - Im Kölner Stadtteil Worringen kam es am Mittwochmittag zu einem dramatischen Autounfall. Eine Frau (62) wurde dabei eingeklemmt. Aktuell sind Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr vor Ort (Symbolbild). © 123rf/footoo Der Unfall, bei dem zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen waren, ereignete sich gegen 12 Uhr auf der Neusser Landstraße in Höhe Alte Römerstraße. Das bestätigte die Polizei gegenüber TAG24. Ersten Informationen zufolge sei die Autofahrerin aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in den Gegenverkehr geraten. Dort prallte sie mit einem Pritschenwagen zusammen.

Köln Unfall 40-Tonner kracht durch Leitplanke und landet an Baum: Fahrer bei Unfall verletzt Die alarmierten Rettungskräfte befreiten die 62-Jährige aus ihrem Wagen und brachten sie mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Der Fahrer des Pritschenwagens (62) sowie ein weiterer Insasse (30) erlitten leichte Verletzungen. Ein 48-jähriger Beifahrer blieb unverletzt. Der Bereich rund um die Unfallstelle ist für die Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Titelfoto: 123rf/footoo