18.02.2024 18:03 Heftiger Unfall in Köln: Porsche stürzt Böschung am Niehler Ei herunter

Am Niehler Ei in Köln-Niehl ist es am Sonntag zu einem Autounfall gekommen, als ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Porsche verlor. Verletzt wurde niemand.

Von Jonas Reihl

Köln - Am Niehler Ei im Kölner Ortsteil Niehl kam es am heutigen Sonntag zu einem heftigen Autounfall. Ein Porsche ist dabei eine Böschung hinuntergestürzt. Nach dem Unfall war es am Niehler Ei zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa Der Wagen hatte nach Polizeiangaben zuvor sogar eine Leitplanke durchbrochen. Glücklicherweise sei bei dem schweren Unfall aber keiner der drei Fahrzeuginsassen verletzt worden. Das teilte die Polizei unter Berufung auf eigene Angaben der drei Personen mit. Ersten Erkenntnissen zufolge war der 28-jährige Porsche-Fahrer gegen 9 Uhr am Sonntagmorgen auf der Amsterdamer Straße in Richtung Niehler Ei unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verlor und die Böschung hinunterstürzte. Köln Unfall Schwerer Unfall in Köln: Radler verletzt, Autofahrerin riecht nach Alkohol Der schwer beschädigte Porsche mit Gummersbacher Kennzeichen sei daraufhin von der Polizei sichergestellt worden. Möglicherweise war der 28-Jährige mit deutlich zu hohem Tempo unterwegs, so die Beamten. Nach dem schweren Unfall war es im Kölner Stadtteil zu erheblichen Verkehrsbehinderungen gekommen. Mittlerweile hat die Polizei den Einsatz jedoch beendet und das Niehler Ei ist wieder wie gewohnt befahrbar. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an.

Titelfoto: Carsten Rehder/dpa