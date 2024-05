Horror-Unfall in Euskirchen: Überholmanöver auf Landstraße endet tödlich

Euskirchen - Am Donnerstagmorgen ist bei einem Verkehrsunfall auf einer Landstraße nahe Euskirchen eine Frau (73) gestorben.

Durch die Wucht des Zusammenpralls verstarb die 73-Jährige noch an der Unfallstelle. © Sebastian Klemm

Wie die Polizei am Mittag mitteilt, fuhr ein Motorradfahrer (60) in Richtung Euskirchen-Billig hinter einem Auto. In der entgegenkommenden Richtung fuhr die 73-Jährige mit ihrem Kia hinter einem Lastwagen.

Als beide gleichzeitig zum Überholvorgang ansetzten, kam es zu einer Kollision, bei der die 73-Jährige tödlich verunglückte.

Der Biker wurde ebenfalls schwer verletzt, auch Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Bonn gebracht.

Weitere Details zum Unfallhergang sind noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.