Kölnerin fährt gleich zweimal auf Opel auf - Alkoholtest zeigt erstaunliches Ergebnis

Lohmar - Ein doppelter Auffahrunfall beschäftigte am frühen Mittwochabend die Polizei aus Lohmar bei Köln .

Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3,5 Promille bei der Kölnerin (Symbolbild). © Heiko Becker/dpa

Gegen 18.10 Uhr war eine 37 Jahre alte Kölnerin mit ihrem VW auf der L288 in Richtung Rösrath unterwegs, als sie an der Kreuzung "Höhenstraße/Pützrather Weg" auf den Opel Corsa eines 31-jährigen Belgiers auffuhr.

So weit, so unspektakulär. Doch als die beiden Unfallbeteiligten gerade die Fahrbahn räumen und ihre Fahrzeuge am Straßenrand abstellen wollten, fuhr die Kölnerin plötzlich erneut auf den Corsa auf.

Beide blieben glücklicherweise unverletzt, allerdings beläuft sich der Sachschaden nach Polizeiangaben auf einen hohen vierstelligen Betrag.

Warum es zu dem doppelten Zusammenstoß gekommen ist, war zunächst unklar. Zeugen berichteten jedoch davon, dass die 37-Jährige ihren VW zuvor mit deutlichen Schlangenlinien gefahren hatte.