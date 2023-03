Mehrere Menschen nach Karambolage verletzt: Schwangere und Säugling kommen in Klinik

Hürth - In Hürth bei Köln haben vier Menschen, darunter eine Schwangere und ein drei Monate alter Säugling, bei einem Verkehrsunfall mit mehreren Autos Verletzungen erlitten.

Die Polizei sperrte die Unfallstelle an der Frechener Straße ab. (Symbolbild) © 123rf/rissix

Am Samstagmittag waren die drei beteiligten Autofahrer laut Mitteilung der Polizei hintereinander die Frechener Straße in Richtung Hürth unterwegs gewesen, als es an einer dortigen Ampel zu einem Rückstau kam.

Während die ersten beiden Autofahrer rechtzeitig bremsten, erkannte der dritte Fahrer, der zu diesem Zeitpunkt gerade sein Navigationsgerät eingestellt hatte, den Rückstau zu spät und fuhr auf den Wagen vor ihm auf. Dieser wurde dabei wiederum auf das vordere Auto aufgeschoben.

Durch den Unfall wurden vier Insassen der Autos - darunter ein drei Monate altes Baby und eine schwangere Frau - leicht verletzt, wie es hieß.

Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um die Verletzten und brachten sie zur ambulanten Behandlung in umliegende Kliniken.

"An den beteiligten Fahrzeugen, von denen zwei abgeschleppt wurden, entstand Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro", schilderte ein Sprecher der Beamten.