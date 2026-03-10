Mitten in Köln: LWK erfasst junge Frau in der Innenstadt
Köln - Am Dienstagmorgen wurde eine 25-jährige E-Scooter-Fahrerin in Köln wurde beim Überqueren der Kronengasse von einem Lkw erfasst.
Wie die Polizei mitteilt, war die Frau gegen 8.40 Uhr auf dem Radweg der Cäcilienstraße Richtung Heumarkt unterwegs.
Zeugen berichten, dass sie die Straße bei Rot überquert haben soll, während der Lkw offenbar bei Grün in die Kreuzung fuhr.
Schließlich krachte es. Bei dem Unfall erlitt die 25-Jährige leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik.
Für die Unfallaufnahme war die Cäcilienstraße in Richtung Neumarkt zeitweise komplett gesperrt. Ein Team der Polizei sicherte die Spuren vor Ort.
Die Ermittlungen dauern weiter an.
Titelfoto: Philipp von Ditfurth/dpa