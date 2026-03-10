Mitten in Köln: LWK erfasst junge Frau in der Innenstadt

Köln - Am Dienstagmorgen wurde eine 25-jährige E-Scooter-Fahrerin in Köln wurde beim Überqueren der Kronengasse von einem Lkw erfasst.

Eine 25-jährige E-Scooter-Fahrerin wurde am Dienstagmorgen in der Kölner Innenstadt von einem Lkw erfasst und leicht verletzt. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Wie die Polizei mitteilt, war die Frau gegen 8.40 Uhr auf dem Radweg der Cäcilienstraße Richtung Heumarkt unterwegs.

Zeugen berichten, dass sie die Straße bei Rot überquert haben soll, während der Lkw offenbar bei Grün in die Kreuzung fuhr.

Schließlich krachte es. Bei dem Unfall erlitt die 25-Jährige leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik.