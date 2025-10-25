Rollerfahrer kracht in Windschutzscheibe: Jetzt schwebt er in Lebensgefahr

Nach einem Verkehrsunfall in Köln-Poll schwebt ein Rollerfahrer in Lebensgefahr.

Von Alina Eultgem

Köln - Nach einem Verkehrsunfall in Köln-Poll schwebt ein Rollerfahrer in Lebensgefahr.

Der Unfall ereignete sich direkt vor einer Tankstelle in Köln-Poll.
Gegen 20 Uhr am Freitagabend soll es auf der Rolshover Straße zwischen einem Audi und einem Motorroller heftig gekracht haben.

Laut Polizei wollte der Auto-Fahrer in Richtung einer Tankstelle abbiegen, doch dabei kam es zur Kollision.

Der Rollerfahrer wurde frontal erfasst und krachte mit dem Kopf auf die Windschutzscheibe des Wagens.

Der Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Roller und Auto zeigen: Der Aufprall war heftig.
Die Rolshover Straße blieb bis etwa 22.30 Uhr gesperrt.

