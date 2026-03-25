Schülerin von Güterzug erfasst und eine Stunde später lebensgefährlich verletzt gefunden

Köln - In Köln ist am Mittwochmorgen eine Schülerin (16) von einem Güterzug erfasst und schwer verletzt worden - die Jugendliche schwebt in Lebensgefahr.

Die Polizei könnte bei den Ermittlungen zum Unfall ohne Hinweise leicht ins Stocken geraten. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Nach Aussage der Polizei sei der Teenager gegen 7.30 Uhr am Bahnhof Köln-Stammheim vom Zug erfasst und erst gegen 8.20 Uhr von einem Passanten (37) mit schwersten Verletzungen in der Straße "Haferkamp" gefunden worden.

Bei ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass das Gleis ausschließlich von einer Werksbahn zwischen Chempark und Köln-Mülheim genutzt wird.

Die Bahn ist inzwischen auf dem Werksgelände in Leverkusen angekommen und auf Spuren untersucht worden, die auf einen Zusammenstoß mit der 16-Jährigen hindeuten.

Um mehr über den schrecklichen Unfall zu erfahren, sucht die Polizei derzeit nach wichtigen Zeugen und Hinweisen.