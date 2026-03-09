Der Frühling kommt: Milde Temperaturen heizen Köln langsam ein
Von Paula Kühn
Köln - Rund um Köln kündigt sich in den nächsten Tagen weiter der Frühling an. In manchen Orten Nordrhein-Westfalens kommt aber auch die Regenjacke zum Einsatz.
Den neuesten Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge bleibt es in der neuen Woche zwar weiter mild - trotzdem lassen sich mehr Wolken blicken als zuletzt.
Vereinzelt kann es sogar zu Regenschauern kommen, heißt es. Am Montag liegen die Temperaturen demnach zwischen 17 und 20 Grad und es wird sonnig.
Am Nachmittag und am Abend kann es in der Eifel einzelne Schauer geben.
Vereinzelt wird es am Dienstagmorgen nebelig. In Tallagen des Sauerlandes kühlt es nachts noch auf 0 Grad ab, Bodenfrost ist möglich.
Dienstag und Mittwoch zeigt sich die Sonne zwar, es ist jedoch immer wieder bewölkt. Dabei liegen die Temperaturen laut DWD zwischen 12 und 18 Grad, wobei der Mittwoch etwas kühler wird. Es gibt immer wieder Schauer, teils auch Gewitter. Dabei weht ein böiger Wind.
Auch der Donnerstag bleibt weiter wechselhaft und windig, bei gleichen Temperaturen.
Titelfoto: Oliver Berg/dpa