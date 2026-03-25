Heftiger Wetter-Umschwung in NRW: Worauf sich die Menschen einstellen müssen

Essen - Nach frühlingshaften Tagen kommt winterliches Wetter zurück nach Nordrhein-Westfalen .

Den Regenschirm sollten die Menschen in NRW beim Gang vor die Tür in den nächsten Tagen immer dabei haben. (Symbolbild) © Britta Pedersen/dpa

In den kommenden Tagen ist mit Gewittern, Graupelschauern und Schnee zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Heute wird es demnach stark bewölkt mit zahlreichen Schauern und einzelnen Graupelgewittern.

Im Bergland könne es zu Schneeschauern kommen, hieß es. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen acht und elf Grad.

In der Nacht auf Donnerstag soll die Schneefallgrenze auf 600 Meter sinken. Im höheren Bergland werden Tiefsttemperaturen zwischen null und minus drei Grad erwartet, dort kann es laut DWD glatt werden.

Auch am Donnerstag bleibt der Himmel der Vorhersage zufolge wolkenverhangen, weiterhin ist mit Regen-, Graupel- und Schneeschauern zu rechnen.