Kälte-Walze hat NRW fest im Griff: So viel Neuschnee wird erwartet
Von Dorothea Hülsmeier
Essen – In Nordrhein-Westfalen kündigt sich neuer Schnee an. Von Westen nach Osten sollen am Mittwoch nach Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Schneefälle über das Land hinweg ziehen.
Dabei könne es bis zum Abend verbreitet Neuschnee mit ein bis fünf Zentimetern, in manchen Lagen auch bis zu zehn Zentimetern geben.
Es bleibt kalt und frostig bei Temperaturen bis zu minus fünf Grad.
Ab Donnerstag wird es milder. In der Nacht ist laut DWD weiterhin zeitweise leichter Schneefall zu erwarten, der westlich des Rheins zum Morgen hin in Regen übergeht.
Dabei könne es glatt durch Schnee und überfrierende Nässe werden. Die Höchstwerte liegen zwischen ein Grad in Ostwestfalen und vier Grad am Rhein.
Im Tagesverlauf kann es am Donnerstag auf den Straßen gefährlich werden.
Von Südwesten kommen erneut Niederschläge auf - in tiefen Lagen als Regen, im Bergland sowie im äußersten Nordosten teils weiterhin als Schnee. Zeitweise sei gefrierender Regen mit Glatteis nicht ausgeschlossen.
