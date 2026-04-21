Wetter spaltet das Land: So wird es im Norden und im Süden von NRW

Essen - Glück mit dem Wetter haben im Tagesverlauf die Menschen im Norden von Nordrhein-Westfalen .

Von Sonne bis Bodenfrost: Beim Wetter in NRW ist in den nächsten Tagen alles möglich. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, setzt sich im Norden zunehmend die Sonne durch, während es im Süden des Bundeslandes wechselnd bewölkt bleibt. Es werden Temperaturen zwischen 13 und 16 Grad erwartet, in Hochlagen um die 9 Grad.

Die Nacht zum Mittwoch verläuft gering bewölkt bis klar. Dabei bleibt es trocken. Die Temperaturen sinken auf 4 bis 0 Grad, im Bergland bis auf –2 Grad. Der DWD warnt vor leichtem Frost in Bodennähe.

Am Mittwoch zeigt sich das Wetter verbreitet sonnig und trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 und 19 Grad, im höheren Bergland um die 13 Grad.

In der Nacht auf Donnerstag bleibt es trocken und klar. Die Temperaturen gehen auf 5 bis 1 Grad zurück, vereinzelt werden in Tallagen Werte um –2 Grad erwartet. Verbreitet tritt nach Angaben der Meteorologen erneut Frost in Bodennähe auf.

Im Tagesverlauf klettern die Temperaturen auf 17 bis 20 Grad.