Nasskaltes Wetter zum Wochenstart, doch es gibt einen Lichtblick

Essen - In der Nordosthälfte von Nordrhein-Westfalen ist es meist stark bewölkt, zeitweise fällt etwas Regen. In den übrigen Landesteilen bleibt es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wolkig.

Die neue Woche in Nordrhein-Westfalen startet ungemütlich. (Symbolbild) © Benjamin Westhoff/dpa

Die Temperaturen erreichen im Tagesverlauf maximal zehn bis 14 Grad, in Hochlagen etwa sieben Grad.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es überwiegend bewölkt. Gebietsweise fällt Regen, der im Laufe der Nacht nachlässt. Die Temperaturen sinken laut den Experten vom Wetterdienst auf fünf bis zwei Grad, im Bergland bis auf null Grad.

Örtlich ist leichter Frost in Bodennähe möglich. Autofahrer sollten vorsichtig sein.

Am Dienstag zeigt sich das Wetter zweigeteilt: Im Süden des Bundeslandes wechselnd bewölkt, im Norden zunehmend heiter bis sonnig.

Nur vereinzelt sind kurze Schauer möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 17 Grad, im höheren Bergland um die zehn Grad.