Rasante Schneeschmelze lässt Flusspegel steigen: Droht ein Hochwasser?

Essen - Regen statt Schnee und deutliche Plusgrade statt Frost: In weiten Teilen Nordrhein-Westfalens ist der Schnee sehr schnell weggeschmolzen. Droht jetzt ein Hochwasser ?

Schnee-Pause: In Köln stiegen die Temperaturen zuletzt wieder auf sieben Grad an. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Die Temperaturen stiegen etwa rund um Köln auf sieben Grad.

Zu einem besorgniserregenden Wasserstand an den Flüssen wird die schnelle Schneeschmelze nach Einschätzung von Experten aber nicht führen. Im Moment sind die Pegelstände überall recht niedrig.

Die für den Rhein zuständige Hochwasservorhersagezentrale rechnet in den kommenden Tagen zwar mit einem spürbaren Anstieg der Pegelstände durch Schneeschmelze und Regen.

Allerdings sind die erwarteten Werte noch weit entfernt von einem möglichen Hochwasser. Auch an den kleineren Flüssen im Land droht keine Gefahr.