Sonne pausiert: So ungemütlich wird das Wetter zum Wochenende

Essen - Zum Ende der Woche müssen sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen auf Wolken, Regen und vereinzelte Gewitter einstellen.

Zum Ende der Woche wird es regnerisch in Nordrhein-Westfalen. (Symbolfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Vom Freitagnachmittag an seien einzelne Schauer zu erwarten, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 19 und 22 Grad. Dazu weht ein schwacher Wind.

Am Samstag sei es in NRW zunächst wechselnd und dann stärker bewölkt; außerdem regne es ab Mittag. Am Nachmittag sind auch kurze Gewitter nicht ausgeschlossen.

Das Thermometer zeige maximal 18 bis 21 Grad. Der Wind sei schwach bis mäßig.

Am Sonntag sei es in Nordrhein-Westfalen wechselnd bis stark bewölkt; zeitweise regne es, vereinzelt gebe es Gewitter.