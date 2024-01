Wo bleibt denn nur die Müllabfuhr? Darum bleiben die Tonnen in Köln heute stehen!

Köln - Warum bleibt meine Mülltonne trotz Abfuhrtag stehen? Diese Frage beschäftigt am heutigen Donnerstag (18. Januar) viele Kölnerinnen und Kölner . Die Antwort ist banal.

Auch volle Mülltonnen werden heute in Köln nicht abgeholt (Symbolbild).

Denn wie die Kölner Abfallwirtschaftsbetriebe (AWB) nun mitteilten, kann die Leerung der Abfallbehälter aufgrund der schlechten Wetterlage ausfallen, da die Schadstoffmobile heute nicht unterwegs sind.

Kölnerinnen und Kölner sollten ihre Tonnen dann einfach bis zum morgigen Freitag (19. Januar) stehen lassen.

Weiter heißt es: "Leerungen, die bis dahin nicht nachgeholt werden konnten, werden erst zum regulären Folgetermin durchgeführt." In diesem Zuge sollen dann auch alle Nebenabfälle mitgenommen werden.

Wer darauf nicht warten kann, kann seinen Unrat wie gehabt in den Wertstoff-Zentren in Ossendorf und Gremberghoven abgeben. Diese sind auch am heutigen Donnerstag geöffnet.