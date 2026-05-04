Amokfahrt in Leipzig? Mehrere Verletzte auf dem Augustusplatz

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Hat es eine Amokfahrt am Montagnachmittag in Leipzig gegeben? Ein Autofahrer soll über den Augustusplatz gefahren sein und mehrere Personen verletzt haben.

Von Tino Hahner

Leipzig - Hat es eine Amokfahrt am Montagnachmittag in Leipzig gegeben? Ein Autofahrer soll am Augustusplatz durch eine Menschenmenge gefahren sein.

Ein Großaufgebot der Polizei ist vor Ort.
Ein Großaufgebot der Polizei ist vor Ort.  © EHL Media

Ein Großaufgebot der Polizei ist vor Ort. Nach ersten Informationen aus Feuerwehrkreisen soll es acht Verletzte, darunter zwei Schwerverletzte geben.

Zudem ist von zwei toten Personen die Rede. Bestätigt werden konnte dies allerdings noch nicht.

Das Fahrzeug soll auf Höhe der Grimmaischen Straße in die Fußgängerzone eingebogen und dann in Richtung Thomaskirche gefahren sein. Der Bereich zwischen Augustusplatz und Ritterstraße wurde abgesperrt.

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Ein Kriseninterventionsteam ist vor Ort. Zudem ein Großaufgebot an Rettungskräften und Feuerwehr.

Das Auto des Fahrers.
Das Auto des Fahrers.  © Sebastian Willnow/dpa
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Der Bereich am Markt wurde abgesperrt.
Der Bereich am Markt wurde abgesperrt.  © EHL Media
Zahlreiche Rettungskräfte sind vor Ort.
Zahlreiche Rettungskräfte sind vor Ort.  © EHL Media

Noch ist die Lage laut Polizei völlig unklar. Auch, ob es sich um einen Unfall oder Absicht handelt.

Gleich mehr dazu bei TAG24.

Titelfoto: Sebastian Willnow/dpa

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