Amokfahrt in Leipzig? Mehrere Verletzte auf dem Augustusplatz

Leipzig - Hat es eine Amokfahrt am Montagnachmittag in Leipzig gegeben? Ein Autofahrer soll am Augustusplatz durch eine Menschenmenge gefahren sein.

Ein Großaufgebot der Polizei ist vor Ort. © EHL Media

Ein Großaufgebot der Polizei ist vor Ort. Nach ersten Informationen aus Feuerwehrkreisen soll es acht Verletzte, darunter zwei Schwerverletzte geben.

Zudem ist von zwei toten Personen die Rede. Bestätigt werden konnte dies allerdings noch nicht.

Das Fahrzeug soll auf Höhe der Grimmaischen Straße in die Fußgängerzone eingebogen und dann in Richtung Thomaskirche gefahren sein. Der Bereich zwischen Augustusplatz und Ritterstraße wurde abgesperrt.

Ein Kriseninterventionsteam ist vor Ort. Zudem ein Großaufgebot an Rettungskräften und Feuerwehr.