Aus DDR-Kita wird Wohnraum: Leipziger Firma schnappt sich Markkleeberger Villa
Markkleeberg - Das Leipziger Immobilienunternehmen GRK kauft die Markkleeberger Kita "Purzelbaum".
Noch immer liegt die gelbe Villa in der Hauptstraße 15 vielen Markkleebergern am Herzen. Was einst als VEB-Kinderkrippe und zuletzt als DRK-Kita "Purzelbaum" geöffnet hatte, steht nun seit fast sieben Jahren leer.
Vor dem fortschreitendem Verfall und wiederkehrenden Vandalismus will sie ab sofort die Leipziger Immobiliengruppe GRK bewahren.
Nachdem die Stadt Markkleeberg das Objekt öffentlich zum Verkauf ausgeschrieben hatte, unterschrieb GRK im Januar den Kaufvertrag.
Wie das Unternehmen mitteilte, wolle man die 1890 errichtete Villa in den kommenden zwei bis drei Jahren denkmalgerecht sanieren, sodass ganze sieben bis neun Wohnungen entstehen.
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
"Wir sind uns der Verantwortung bewusst, an dieser exponierten Ecke Haupt- und Parkstraße das attraktive Stadtbild von Markkleeberg nachhaltig prägen zu dürfen", freute sich auch Steffen Göpel, Gründer der GRK Gruppe.
Wie lange der Umbau der Villa letzten Endes dauern wird, hänge vom Verlauf der Bauplanungs- und Genehmigungsverfahren ab.
Titelfoto: GRK Gruppe