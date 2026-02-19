Aus DDR-Kita wird Wohnraum: Leipziger Firma schnappt sich Markkleeberger Villa

Bereits seit 2019 stand die ehemalige DRK-Kita "Purzelbaum" leer. © GRK Gruppe

Noch immer liegt die gelbe Villa in der Hauptstraße 15 vielen Markkleebergern am Herzen. Was einst als VEB-Kinderkrippe und zuletzt als DRK-Kita "Purzelbaum" geöffnet hatte, steht nun seit fast sieben Jahren leer.

Vor dem fortschreitendem Verfall und wiederkehrenden Vandalismus will sie ab sofort die Leipziger Immobiliengruppe GRK bewahren.

Nachdem die Stadt Markkleeberg das Objekt öffentlich zum Verkauf ausgeschrieben hatte, unterschrieb GRK im Januar den Kaufvertrag.

Wie das Unternehmen mitteilte, wolle man die 1890 errichtete Villa in den kommenden zwei bis drei Jahren denkmalgerecht sanieren, sodass ganze sieben bis neun Wohnungen entstehen.