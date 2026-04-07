Weitere Einschränkungen und Staus: Gleisarbeiten an Georg-Schwarz-Brücke gehen in die nächste Runde

Nach der Havarie an der Georg-Schwarz-Brücke soll es demnächst mit der Instandsetzung der Gleise weitergehen.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Nachdem es Ende Februar zu einer Havarie an den Gleisanlagen der Georg-Schwarz-Brücke gekommen war, planen die Leipziger Verkehrsbetriebe, die Straßenbahngleise nun vollständig instand setzen zu lassen.

Nach einer Havarie wollen die Leipziger Verkehrsbetriebe die Gleise an der Georg-Schwarz-Brücke instand setzen lassen. © Stadt Leipzig "Technologisch ist dies aufgrund der Bauart der Brücken herausfordernd, doch wir wollen den Straßenbahnverkehr für die Bürger wieder aufnehmen, um ein leistungsfähiges Angebot herzustellen", verkündete Stefan Röll, Bereichsleiter Infrastruktur der Leipziger Verkehrsbetriebe. Ab Montag, dem 20. April, wolle man mit den Bauarbeiten beginnen. Plan sei es, dass die Linie 7 ab Anfang August dieses Jahres wieder fahren kann. Während der Baumaßnahmen komme es sowohl für die Öffis als auch für Autofahrer zu Verkehrseinschränkungen.

Im Zuge der Arbeiten kommt es zu Verkehrseinschränkungen und Staus