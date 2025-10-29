Baustelle beendet: Neues Stadtviertel am Hauptbahnhof ist an den Verkehr angeschlossen

Leipzig - Es geht voran in Leipzigs neuem Wohnquartier in der Nähe vom Hauptbahnhof, dem Löwitz-Quartier. Seit Mittwoch ist das neue Viertel offiziell an das Verkehrsnetz angebunden und durchgehend mit der Berliner Straße verbunden.

Das neue Viertel entsteht westlich des Hauptbahnhofs. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

Die Verbindung wird durch die neu gebaute Straße Preußenseite und die neue Brücke über die Parthe ermöglicht. Dazu gehören auch Gehwege und Radfahrstreifen.

Da die neue Straße eine Verlängerung der bereits existierenden Preußenseite ist, hat sie den entsprechenden Namen erhalten, erklärte die Stadt in einer Pressemitteilung.

Die Straße verläuft westlich des Hauptbahnhofs. Im Kreuzungsbereich zur Berliner Straße wurde die Fahrbahndecke saniert, mehrere Versorgungsleitungen neu verlegt und eine feststehende Ampel installiert. Diese Anbindung kostete den Investor, die Leipzig Zwei GmbH & Co. KG, rund 1,6 Millionen Euro.

Bastian Humbach, Geschäftsführer des Joint-Venture-Partners HAMBURG TEAM, freute sich über den Schritt. "Mit dieser Anbindung ist das Löwitz Quartier ein sichtbarer Teil des Leipziger Stadtraums."