Sechs Wochen nach tödlichem Arbeitsunfall in Leipzig: Erste Tram passiert Unglücksstelle

Erstmals seit den im April begonnenen Bauarbeiten auf der Prager Straße ist am Donnerstag wieder eine Tram bis zur Endhaltestelle Meusdorf gefahren.

Eigentlich sollte die Streckenfreigabe im Leipziger Südosten schon vor zwei Wochen erfolgen, verzögerte sich aber infolge eines tragischen Unfalls, bei dem am 13. Oktober ein 53 Jahre alter Bauarbeiter von einem Bagger tödlich verletzt wurde.

Auf den letzten Drücker werden Manpower und schwere Technik auf der Großbaustelle Prager Straße aufgefahren. Schon am Samstag sollen hier die Bahnen wieder rollen.

Wird der Zeitplan diesmal eingehalten? LVB-Sprecher Marc Backhaus kann beruhigen. Demnach wurden am Haltepunkt "Probstheida" Nacharbeiten am Gleisbett ausgeführt. Am Freitag erfolgt noch die offizielle Abnahme durch die Aufsichtsbehörde, sodass die Bahnen tatsächlich ab Samstag wieder bis nach Meusdorf fahren sollten.

Und die Männer haben richtig rangeklotzt. So konnte der erste "Leoliner" bei einer Probefahrt schon Donnerstagmittag über die grundhaft ausgebaute Trasse in der Prager Straße fahren und erreichte kurz vor 14 Uhr die neu errichtete Wendeschleife in Meusdorf.