Das Ende ist in Sicht: So viel hat sich auf der XXL-Baustelle Prager Straße verändert

Leipzig - Seit dem Frühjahr wird auf der Prager Straße gebaut, was das Zeug hält. Wenn das komplette Areal Mitte Dezember endlich wieder freigegeben wird, dürfen sich die Leipzigerinnen und Leipziger auf zahlreiche Neuerungen freuen.

Schon bald verkehren hier wieder Straßenbahnen. © TAG24/Jan Vahl

Nachdem bereits am Donnerstag eine erste erfolgreiche Probefahrt mit der Straßenbahnlinie 15 über die Prager Straße bis zur Endhaltestelle Meusdorf absolviert wurde, wird die Strecke am heutigen Samstag offiziell freigegeben.

Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) zeigten sich nun - trotz der Verzögerungen aufgrund eines tödlichen Arbeitsunfalls auf der Baustelle - zuversichtlich hinsichtlich des endgültigen Freigabetermins am 19. Dezember.

Demnach habe man in dem Bereich zwischen An der Tabaksmühle und der Friedhofsgärtnerei nicht nur 650 Meter Doppelgleis saniert, sondern darüber hinaus noch insgesamt 900 Meter neues Doppelgleis verlegt. Hier können bald also breitere Straßenbahn-Modelle entlangfahren.

Die für Fahrgäste wohl offensichtlichsten Veränderungen dürften sich an den Haltestellen Russenstraße und Völkerschlachtdenkmal zeigen, die saniert und im zweiten Fall mit einer neuen digitalen Abfahrtstafel ausgestattet wurde.

Die Bahnanlage an der Haltestelle Südfriedhof wird ab Mitte Dezember für Linksabbieger nutzbar sein, außerdem wurde in dem Bereich ein moderner Fahrgastunterstand gebaut.