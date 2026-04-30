Es wird laut: Stadt Leipzig plant Bauarbeiten am Wochenende

Leipzig - Rund um die Georg-Schwarz-Brücken in Leutzsch und Böhlitz-Ehrenberg wird es am Feiertag und dem kommenden Wochenende besonders laut. Die Stadt Leipzig plant wichtige Bauarbeiten und hat dafür eine Ausnahmegenehmigung eingeholt.

Der Neubau der Georg-Schwarz-Brücken ist ein Großprojekt in Leipzig. © Stadt Leipzig

Die überstehenden Pfahlköpfe für den späteren Mittelpfeiler der großen Brücke werden nun abgestemmt.

Wie die Stadt am Donnerstag in einer Pressemitteilung ankündigt, werden die Bauarbeiten "lärmintensiv".

Die Arbeiten beginnen am Freitag, dem 1. Mai und dauern bis Sonntag, den 3. Mai. Gebaut wird jeweils von 7 bis 19 Uhr. Dank Ausnahmegenehmigung darf die Baufirma auch am Sonn- und Feiertag arbeiten.

"Gearbeitet wird zwischen den Gleisen 1 und 2, während Gleis 1 gesperrt ist", erklärte die Stadt.

Danach soll die Arbeitsebene in Gleis 1 zurückgebaut werden, damit die Sperrung am 7. Mai enden kann.