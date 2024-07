Vollsperrungen und Umleitungen: Hier wird bald in Leipzig gebaut

Leipzig - Auch im Juli wird auf Leipzigs Straßen gebaut, was das Zeug hält. Hier eine Übersicht der wichtigsten Baustellen ab dem 15. Juli.

Aber kein Grund zur Panik: Die Bauarbeiten dauern nur bis zum 19. Juli an.

Während der Arbeiten soll eine Ampel den Verkehr zwischen den anliegenden Straßen regeln. Umgeleitet wird unter anderem über die S1 und B6. Am 27. Juli wird der Bereich dann wieder freigegeben, sodass der Verkehr regulär rollen kann.

Am kommenden Montag muss der Kreisverkehr Poststraße/Radefelder Allee voll gesperrt werden. Das betrifft auch den Abschnitt zwischen dem Kreisel und dem Flughafen. Der Grund: Die Straße wird saniert und ausgebessert.

Wer oft auf der Wundtstraße (B2) unterwegs ist, sollte beachten, dass der Bereich zwischen der Richard-Lehmann-Straße und dem Goethesteig bis zum 26. Juli in beide Richtungen auf jeweils nur eine Fahrspur reduziert wird. Im Zuge einer Wanderbaustelle wird hier am Bankett und auf dem Mittelstreifen gearbeitet - allerdings lediglich in der Zeit zwischen 9 und 14 Uhr. Ab dem 26. Juli ist der Bereich dann wieder wie gewohnt befahrbar.

Bis zum 9. August müssen sich die Leipziger zudem auf eine Vollsperrung der Naumburger Straße auf Höhe der Hausnummer 34 (zwischen Klingenstraße und Gießerstraße) einstellen. Eine Umleitung über die Karl-Heine-Straße wird eingerichtet.

Zu guter Letzt kommt am 22. Juli dann noch eine Sperrung der stadtauswärtigen Delitzscher Straße ab der Kunadstraße hinzu: Bis zum 2. August wird hier an den Abwasserleitungen gewerkelt, bis dahin wird der Verkehr über die Theresienstraße umgeleitet.