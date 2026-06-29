Böses Erwachen nach Hitze-Wochenende: Bürgermeisterin fassungslos über Müllberge am See

Markranstädt - Nachdem zahlreiche Menschen am Wochenende an die Badeseen geflüchtet waren, bleiben die Kommunen mit Bergen voller Müll zurück. Markranstädts Bürgermeisterin Nadine Stitterich (parteilos) wandte sich aus diesem Grund direkt an die Badegäste des Kulkis.

Markranstädts Bürgermeisterin Nadine Stitterich wandte sich aufgrund der erschreckenden Situation direkt an die Badegäste. © Bildmontage: Instagram/nadine.stitterich

"Leider hat mich das schockiert, wie unsere Badegäste unseren See, der eigentlich sehr sauber sein soll, hinterlassen haben", sagte Nadine Stitterich, Bürgermeisterin der Stadt Markranstädt, in einem Video auf Instagram.

Aufgrund der kaum auszuhaltenden Hitze war am vergangenen Wochenende eine Vielzahl an Besuchern an den Kulkwitzer See geströmt. Zurück ließen sie massenhaft Essensreste, Grillgut und Flaschen sowie weiteren Unrat.

Trotz Zwischenreinigung am Wochenende seien die Zustände am Montag erschreckend gewesen, so die Bürgermeisterin.

Zwar freue man sich, dass das Badewetter genutzt werde, doch könne man den See ohne die Unterstützung der Bürger nicht sauber halten.

"Die Beseitigung dieser Müllberge können wir als Kommune nicht allein bewältigen, weder personell noch finanziell", schrieb Stitterich unter dem Beitrag. "Jede zusätzliche Reinigung verursacht erhebliche Kosten, die letztlich von uns allen getragen werden müssen."