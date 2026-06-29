Böses Erwachen nach Hitze-Wochenende: Bürgermeisterin fassungslos über Müllberge am See

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Markranstädts Bürgermeisterin Nadine Stitterich wandte sich aufgrund der Massen an Müll direkt an die Badegäste des Kulkis.

Von Emily Mittmann

Markranstädt - Nachdem zahlreiche Menschen am Wochenende an die Badeseen geflüchtet waren, bleiben die Kommunen mit Bergen voller Müll zurück. Markranstädts Bürgermeisterin Nadine Stitterich (parteilos) wandte sich aus diesem Grund direkt an die Badegäste des Kulkis.

Markranstädts Bürgermeisterin Nadine Stitterich wandte sich aufgrund der erschreckenden Situation direkt an die Badegäste.
Markranstädts Bürgermeisterin Nadine Stitterich wandte sich aufgrund der erschreckenden Situation direkt an die Badegäste.  © Bildmontage: Instagram/nadine.stitterich

"Leider hat mich das schockiert, wie unsere Badegäste unseren See, der eigentlich sehr sauber sein soll, hinterlassen haben", sagte Nadine Stitterich, Bürgermeisterin der Stadt Markranstädt, in einem Video auf Instagram.

Aufgrund der kaum auszuhaltenden Hitze war am vergangenen Wochenende eine Vielzahl an Besuchern an den Kulkwitzer See geströmt. Zurück ließen sie massenhaft Essensreste, Grillgut und Flaschen sowie weiteren Unrat.

Trotz Zwischenreinigung am Wochenende seien die Zustände am Montag erschreckend gewesen, so die Bürgermeisterin.

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Zwar freue man sich, dass das Badewetter genutzt werde, doch könne man den See ohne die Unterstützung der Bürger nicht sauber halten.

"Die Beseitigung dieser Müllberge können wir als Kommune nicht allein bewältigen, weder personell noch finanziell", schrieb Stitterich unter dem Beitrag. "Jede zusätzliche Reinigung verursacht erhebliche Kosten, die letztlich von uns allen getragen werden müssen."

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Nach den heißen Tagen hinterließen zahlreiche Badegäste Berge voller Müll am Kulkwitzer See.
Nach den heißen Tagen hinterließen zahlreiche Badegäste Berge voller Müll am Kulkwitzer See.  © Instagram/nadine.stitterich

Um den See sowie dessen Natur auch weiterhin erhalten und genießen zu können, sei es unabdingbar, dass alle Gäste darauf Rücksicht nehmen. Daher bat Stitterich alle Besucher noch einmal eindringlich darum, den Müll wieder mitzunehmen.

Titelfoto: Bildmontage: Instagram/nadine.stitterich

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