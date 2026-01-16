Brutale Prügel-Attacke in Leipziger S-Bahn: Plötzlich zieht ein Täter sein Messer

Leipzig - Eine freundliche Aufforderung wurde einem 40-Jährigen am Donnerstagabend in einer Leipziger S-Bahn zum Verhängnis, als ihn plötzlich zwei Männer angriffen.

In der S3 wurde ein 40-Jähriger von zwei Männern mehrfach ins Gesicht geschlagen. (Symbolbild) © 123RF/TEA

Zuvor hatte er die Unbekannten gebeten, ihre Schuhe von den Sitzen zu nehmen. "Die beiden Männer waren von Borna nach Leipzig unterwegs als der 40-Jährige sie ansprach", erklärte Yvonne Manger von der Bundespolizei.

Doch anstatt Anstand zu beweisen, entschieden sich die zwei für einen anderen Weg. Sie setzten sich nach dem Haltepunkt Leipzig-MDR neben den 40-Jährigen und begannen, ihm mehrfach mit ihren Fäusten ins Gesicht zu schlagen.

Ein 22-Jähriger bekam die Szene mit und eilte zu Hilfe, was die Männer nur noch wütender machte. Sie sollen daraufhin ein Messer gezogen, allerdings nicht benutzt haben.

"Dem 22-Jährigen gelang es schließlich, die beiden Unbekannten am Haltepunkt Leipzig-Markt aus der S-Bahn zu drängen", so Manger.