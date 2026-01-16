Brutale Prügel-Attacke in Leipziger S-Bahn: Plötzlich zieht ein Täter sein Messer
Leipzig - Eine freundliche Aufforderung wurde einem 40-Jährigen am Donnerstagabend in einer Leipziger S-Bahn zum Verhängnis, als ihn plötzlich zwei Männer angriffen.
Zuvor hatte er die Unbekannten gebeten, ihre Schuhe von den Sitzen zu nehmen. "Die beiden Männer waren von Borna nach Leipzig unterwegs als der 40-Jährige sie ansprach", erklärte Yvonne Manger von der Bundespolizei.
Doch anstatt Anstand zu beweisen, entschieden sich die zwei für einen anderen Weg. Sie setzten sich nach dem Haltepunkt Leipzig-MDR neben den 40-Jährigen und begannen, ihm mehrfach mit ihren Fäusten ins Gesicht zu schlagen.
Ein 22-Jähriger bekam die Szene mit und eilte zu Hilfe, was die Männer nur noch wütender machte. Sie sollen daraufhin ein Messer gezogen, allerdings nicht benutzt haben.
"Dem 22-Jährigen gelang es schließlich, die beiden Unbekannten am Haltepunkt Leipzig-Markt aus der S-Bahn zu drängen", so Manger.
Die Bundespolizei hat im Anschluss das Videomaterial gesichert und ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.
Sowohl der 40-Jährige als auch sein Helfer wurden leicht verletzt.
Titelfoto: 123RF/TEA