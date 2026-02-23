Überraschung im eigenen BMW: Fremder Mann sitzt plötzlich am Steuer

Leipzig - Blöd gelaufen ist es am Sonntagmorgen für einen 24-Jährigen, der im Leipziger Zentrum-West auf frischer Tat beim Autodiebstahl erwischt wurde. Und das auch noch vom Besitzer selbst.

Die Szenen spielten sich am frühen Sonntagmorgen in der Gottschedstraße ab. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Der Besitzer hatte seinen BMW M2 gegen 4 Uhr in der Gottschedstraße stehen, bestätigte Polizeisprecher Tom Erik Richter.

Beim Zuschließen bemerkte er dann, wie plötzlich ein Fremder auf dem Fahrersitz seines Wagens saß.

Zeugen hielten den Polen fest, bis die hinzugezogene Polizei eintraf.

"Die Beamten nahmen den 24-Jährigen nach Rücksprache mit der Leipziger Staatsanwaltschaft zunächst vorläufig fest", so Richter.

Wie sich im Anschluss bei einem Drogenvortest herausstellte, reagierte der Mann positiv auf Cannabis und Amphetamine.

