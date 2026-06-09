Bunte Federn, steile Thesen: Auf diese Mannschaft setzt das "Arakel" im WM-Eröffnungsspiel

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Der Countdown zur Fußball-Weltmeisterschaft läuft und auch im Leipziger Zoo begann am Dienstag unter den gefiederten Experten das große Flattern.

Von Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Der Countdown zur Fußball-Weltmeisterschaft läuft und auch im Leipziger Zoo begann am Dienstag unter den gefiederten Experten das große Flattern. Zwei Tage vor Turnierbeginn absolvierte das "Arakel" sein öffentliches Abschlusstraining und legte sich dabei eindeutig auf einen Sieger des Eröffnungsspiels zwischen Mexiko und Südafrika fest.

Zunächst hielt sich das "Arakel" noch ein wenig zurück.
Zunächst hielt sich das "Arakel" noch ein wenig zurück.  © TAG24/Jan-Gerrit Vahl

Das Prinzip ist simpel: Die fliegenden Hellseher wählen zwischen zwei Weidenbällen in einer Plastikbox, die jeweils mit den Namen der Kontrahenten beschriftet sind.

Mit dem "Arakel" setzt der Zoo Leipzig eine charmante Tradition tierischer Fußball-Orakel fort und nutzt zugleich das Rampenlicht der WM, um den Fokus auf den Schutz gefährdeter Tierarten zu lenken.

"Als Südamerikaner haben die Aras eine besondere Verbindung zu den Austragungsorten der WM - und sind als Botschafter für ihre im natürlichen Lebensraum hochbedrohten Artgenossen perfekt geeignet", erklärte Zoodirektor Prof. Jörg Junhold bei der heutigen Teampräsentation.

Leipzig: Sensations-Fund in Sachsen: Archäologische Entdeckung lässt Forscher rätseln
Leipzig Sensations-Fund in Sachsen: Archäologische Entdeckung lässt Forscher rätseln

Anders als zuletzt schickt der Zoo in diesem Jahr somit gleich eine komplette Mannschaft ins Rennen. Als Schwarmvögel bilden die Aras ein Team, sind aufmerksame Lernende, agieren miteinander und lieben jegliche neuen Herausforderungen.

Zoodirektor Prof. Jörg Junhold bei der Vorstellung der gefiederten Wahrsager.
Zoodirektor Prof. Jörg Junhold bei der Vorstellung der gefiederten Wahrsager.  © TAG24/Jan-Gerrit Vahl
Deine täglichen News aus Leipzig

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.
Dann präsentierte Cheftrainer und Tierpfleger Florian Ullmann die Losbox.
Dann präsentierte Cheftrainer und Tierpfleger Florian Ullmann die Losbox.  © TAG24/Jan-Gerrit Vahl
Die Entscheidung fiel auf Mexiko.
Die Entscheidung fiel auf Mexiko.  © TAG24/Jan-Gerrit Vahl

Generalprobe geglückt: Das "Arakel" tippt auf Mexiko

"Die Aras sind unglaublich neugierig und geschickt", erklärte Cheftrainer und Tierpfleger Florian Ullmann. "Das Spiel mit den Weidenbällen ist Teil unseres Trainings und Beschäftigung für die Vögel gleichermaßen."

Auch wenn am Dienstag, wie es sich für eine Generalprobe eben gehört, noch nicht alles auf Anhieb klappen wollte, trat schließlich ein mutiger Blaukehlara vor und entschied sich für Mexiko als Sieger des Eröffnungsspiels.

Das Kombinationsspiel des "Arakels" ist dabei jedoch durchaus noch ausbaufähig.
Das Kombinationsspiel des "Arakels" ist dabei jedoch durchaus noch ausbaufähig.  © TAG24/Jan-Gerrit Vahl

Den nächsten Tipp gibt das "Arakel" am kommenden Freitag um 9.30 Uhr ab. Zoobesucher können im erst kürzlich eröffneten Bereich "Amazonien" live dabei sein. Dann geht es um das Spiel Deutschland gegen Curaçao. 

Titelfoto: TAG24/Jan-Gerrit Vahl

Mehr zum Thema Leipzig: