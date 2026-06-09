Bunte Federn, steile Thesen: Auf diese Mannschaft setzt das "Arakel" im WM-Eröffnungsspiel

Leipzig - Der Countdown zur Fußball-Weltmeisterschaft läuft und auch im Leipziger Zoo begann am Dienstag unter den gefiederten Experten das große Flattern. Zwei Tage vor Turnierbeginn absolvierte das "Arakel" sein öffentliches Abschlusstraining und legte sich dabei eindeutig auf einen Sieger des Eröffnungsspiels zwischen Mexiko und Südafrika fest.

Zunächst hielt sich das "Arakel" noch ein wenig zurück. © TAG24/Jan-Gerrit Vahl

Das Prinzip ist simpel: Die fliegenden Hellseher wählen zwischen zwei Weidenbällen in einer Plastikbox, die jeweils mit den Namen der Kontrahenten beschriftet sind.

Mit dem "Arakel" setzt der Zoo Leipzig eine charmante Tradition tierischer Fußball-Orakel fort und nutzt zugleich das Rampenlicht der WM, um den Fokus auf den Schutz gefährdeter Tierarten zu lenken.

"Als Südamerikaner haben die Aras eine besondere Verbindung zu den Austragungsorten der WM - und sind als Botschafter für ihre im natürlichen Lebensraum hochbedrohten Artgenossen perfekt geeignet", erklärte Zoodirektor Prof. Jörg Junhold bei der heutigen Teampräsentation.

Anders als zuletzt schickt der Zoo in diesem Jahr somit gleich eine komplette Mannschaft ins Rennen. Als Schwarmvögel bilden die Aras ein Team, sind aufmerksame Lernende, agieren miteinander und lieben jegliche neuen Herausforderungen.