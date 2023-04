Neue Gaming-Messe "CAGGTUS" plant größte LAN-Party Deutschlands

Leipzig - 68 Stunden durchzocken - bei der LAN-Party des neuen Gaming-Festivals "CAGGTUS" in Leipzig soll das möglich sein.

"Der Neustart ist für uns eine Gelegenheit, eine Veranstaltung komplett in Eigenregie durchzuführen", erklärte Wisotzki.

Nach dem Abwandern der "DreamHack", die seit 2016 mit schwedischem Lizenzgeber in Leipzig stattgefunden hatte, und dem Wegzug der "Games Convention" nach Köln 2008 startet die Leipziger Messe mit "CAGGTUS" den dritten Anlauf in puncto Gaming.

"CAGGTUS" findet vom 14. bis 16. April in der Leipziger Messe statt. Neben der LAN-Party wird das Festival aus einem Entertainment- und Streamingbereich bestehen.

Das eigene Spielen soll dabei im Vordergrund stehen. © CAGGTUS/PR

Bei "CAGGTUS" soll vor allem die Gaming-Community im Fokus stehen. "Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass dieses selbst Spielen genau das ist was wir in den Mittelpunkt rücken wollen, weil das unserer Auffassung nach bei vielen anderen Veranstaltungen zu kurz kommt", so Wisotzki.

Im Vergleich zur "DreamHack" fehlt bei "CAGGTUS" der Fokus auf professionelle E-Sports-Turniere. "Auf den Teil haben wir bewusst verzichtet, weil es eben nicht in diesen Gedanken des selbst Aktivseins und selbst Spielens passt", erklärte Wisotzki.

Durch die vorherigen Gaming-Messen, sei das Thema laut Wisotzki in Leipzig "fest verankert". "Wie ich das auch aus anderen Communities mitbekommen habe, hat sich das als Veranstaltungsziel wirklich etabliert", bestätigte Brinke.

Namensgeber der "CAGGTUS" ist ein kleiner Kaktus, der bei der vorherigen "DreamHack"-Messe als Accessoire verkauft wurde. "Für die Community hat sich das zu einem Kultobjekt entwickelt", so Wisotzki.