1,6 Millionen Euro ergaunert: Ist ER Sachsens dreistester Erbschleicher?

Die Wohnungstür von Ralf H. ist seit der Razzia im September polizeilich versiegelt. Die Ermittler sicherten hier Unterlagen und Datenträger. © Bildmontage: Alexander Bischoff

Wenn Nachlassgerichte und die von ihnen beauftragten Nachlasspfleger keine Erben finden, dann kommen sie ins Spiel: Erbenermittler, die in Verzeichnissen und Kirchenbüchern nach den Nachkommen von Verstorbenen suchen.

Ein lukrativer Job - zwischen 25 und 30 Prozent der Erbsumme streichen die Privatermittler in der Regel als Provision ein.

Ralf H. (65) war in Sachsen einer der bekanntesten Erbenfahnder. Und einer der berüchtigtsten. Wie die Staatsanwaltschaft erst am Freitag mitteilte, wurde der aus dem oberbayrischen Türkenfeld stammende Kaufmann bereits im September in Österreich festgenommen.

Begleitet wurde die Festnahme von Razzien an seinen Wohn- und Bürositzen in Leipzig, München, in der Steiermark sowie im slowenischen Ferienort Piran.

Ende Oktober wurde er ausgeliefert und sitzt seither in U-Haft.

Der ungeheuerliche Vorwurf: Ralf H. soll von ihm ermittelte Erben in 29 Fällen um mindestens 1,6 Millionen Euro betrogen haben. Auch seine Lebensgefährtin, die Leipzigerin Mirijam J. (50), steht im Verdacht, an den Betrügereien beteiligt gewesen zu sein.